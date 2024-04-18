Fenerbahçe istedi, Olympiakos elinden aldı

Fenerbahçe Beko ile adı anılan Keenan Evans, Olympiakos ile anlaştı.

Saras Jasikevicius’un takımın başına geçmesiyle büyük bir ivme kazanan Fenerbahçe’de, transfer için ismi geçenlerin başında Zalgiris’in ABD’li oyun kurucusu Keenan Evans geliyordu.

Jasikevicius’un oyuncuyu ciddi şekilde istediği öne sürülürken, Litvanya ekibi Zalgiris’in oyuncuyu bu dönem bırakmak istemediği için bu transferin gerçekleşmediği kaydedilmişti.

Fenerbahçe'nin kendisini istemesine rağmen Keenan Evans'ın Olympiakos ile anlaştığı açıklandı.

İtalyan basketbol muhabiri Alessandro Luigi Maggi'nin aktardığına göre Evans, Olympiakos ile 2 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu, konuyla ilgili olarak, "Fenerbahçe Beko, Keenan Evans ile ilgileniyordu. Ancak Keenan Evans, Fenerbahçe'nin önerdiği rakamın daha altına Olympiakos'a gitmeyi tercih etti" dedi.

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezondan beri Litvanya temsilcisinde forma giyen Evans, aşil tendonu sakatlığından dönmesine rağmen bu sezon EuroLeague’de bu sezon 17.3 sayı, 2.8 ribaund, 3.9 asist, 1.2 top çalma, 0.1 blok ve 18.3 verimlilik puanlarının altına imzasını attı.

Kaynak: Gerçek Gündem