Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle ligde 16. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekibin bugüne kadar ligde karşılaştığı 15 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 32 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 15 gol gördü.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 7 kez İstanbul'da karşılaştı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 15 gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü.
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe geçen sezon 5-0'lık sonuçla aldı.
Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.
FENERBAHÇE 4 MAÇTIR KAZANIYOR
Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor karşısında ligde oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu müsabakalarda rakip kaleye 14 gol atarken, 3 gol yedi.
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.
Kaynak: AA