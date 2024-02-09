Fenerbahçe’nin Yunan sporcusu tüm zamanların rekorunu kırdı

Fenerbahçe Beko'da oynayan Yunan basketbolcu Nick Calathes, 2000 asistle Euroleague tarihine geçen ilk sporcu oldu.

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Fenerbahçe’nin Yunan sporcusu tüm zamanların rekorunu kırdı

Anadolu Efes ile birlikte Euroleague’de Türkiye’yi temsil eden iki Türk takımından biri olan Fenerbahçe Beko’nun Yunan guardı Nick Calathes, Euroleague tarihinde 2000 asiste ulaşan ilk sporcu oldu.

Panathinakos, Barcelona, Lokomotiv Kuban ve Fenerbahçe formaları altında 342 Euroleague maçında forma giyen Calathes, bu karşılaşmalarda ortalama 5,8 asist üreterek maç başına asistte de Euroleague’in zirvesinde yer alıyor.

2 sezondur Fenerbahçe’nin birinci point guard’ı olan Calathes, Amerikan pasaportu da taşımasına rağmen Yunan mili takım sporcusu.

Bu sezon başında Fenerbahçe’den ayrılacağı dedikoduları ayyuka çıkan 35 yaşındaki oyun kurucu Dimitris Itoudis’in Fenerbahçe’den ayrılması sonrası göreve gelen Sarunas jacikevius’un başantrenör olmasıyla küllerinden doğdu. Bugün OAKA’da Panathinakos maçının ilk çeyreğinde de dört asist yedi sayıyla oyunu domine eden isim oldu.

EUROLEAUGE'DE ASİST KRALLIĞINDA CALATHES'İN RAKİPLERİ KİMLER?

Euroleague’de en fazla asiste açık ara zirvede bulunan Caltahes’i Arjantinli Facundo Campazo takip ediyor. Real Madrid’in oyun kurucusu EL’de 148 maç oynadı ve bu maçlarda 5,6 asist üretti.

Üçüncü sırada daha önce Fenerbahçe Beko’da da oynayan Baskonia’nın ABD’li guard’ı Pierria Henry var. Henry de maç başına 5,3 asistle 100 maç oynadı.

Efes ve Barcelona formaları giyen Thomas Heurtel ise 253 maçta ortalama 5,3 asist yaptı.

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