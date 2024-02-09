Halil Dervişoğlu Hatay yolcusu
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladığını açıkladı. Halil Dervişoğlu sezon sonuna kadar Hatayspor'un başarısı için ter dökecek.
Galatasaray sezon başında bonservisini aldığı Halil Dervişoğlu'nu ara transfer döneminde Hatayspor'a kiraladı. Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandığı bildirildi.
GALATASARAY, HALİL DERVİŞOĞLU'NU AÇIKLADI
Transferle ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.