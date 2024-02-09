Halil Dervişoğlu Hatay yolcusu

Galatasaray sezon başında bonservisini aldığı Halil Dervişoğlu'nu ara transfer döneminde Hatayspor'a kiraladı. Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandığı bildirildi.

GALATASARAY, HALİL DERVİŞOĞLU'NU AÇIKLADI

Transferle ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.