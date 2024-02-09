Beşiktaş’tan son dakika transferi: Libyalı ön liberonun piyasa değeri 16 milyon Euro

Siyah beyazlılar Braga'nın ön liberosu Al Musrati'yi kadrosuna kattı.

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Beşiktaş’tan son dakika transferi: Libyalı ön liberonun piyasa değeri 16 milyon Euro

Beşiktaş’ın ara transfer dönemindeki hamleleri devam ediyor. Siyah beyazlılar bugün Portekiz’in Braga takımında oynayan ön libero Al Misrati’yi kadrosun kattı.

Ayrıca Ernest Muci ve Al-Musrati için TFF'de lisans kaydı açıldı. Al Musrati transferinin kiralık artı satın alma opsiyonlu olacağı belirtildi.

Kara Kartal’ın yeni yıldızı 42 kez Libya milli takımı forması giydi.

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Libyalı ön liberonun piyasa değeri 16 milyon Euro olduğu da belirtilirken; Musrati'nin bu akşam İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

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