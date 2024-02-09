Millilerin Uluslar Ligi fikstürü açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı.

Ay-yıldızlılar grubun ilk müsabakasında 6 Eylül Cuma günü Galler'e konuk olacak. Milliler grubun son karşılaşmasında ise 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak.

A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:

6 Eylül Cuma 2024

21.45 Galler - Türkiye

9 Eylül Pazartesi 2024

21.45 Türkiye - İzlanda

11 Ekim Cuma 2024

21.45 Türkiye - Karadağ

14 Ekim Pazartesi 2024

21.45 İzlanda - Türkiye

16 Kasım Cumartesi 2024

20.00 Türkiye - Galler

19 Kasım Salı 2024

22.45 Karadağ - Türkiye

Kaynak: İHA