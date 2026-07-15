Fenerbahçe, Greenwood'un İstanbul'a Geliş Saatini Açıkladı

Fenerbahçe, 4 yıllık anlaşmaya varılan Mason Greenwood'un yarın saat 16.00'de İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Greenwood'un İstanbul'a Geliş Saatini Açıkladı
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Fenerbahçe'nin uzun süren girişimlerinin ardından mutlu sona ulaştığı Mason Greenwood İstanbul'a geliyor.

UÇAĞI YARIN 16.50'DE İNECEK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu ve ailesini taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne ineceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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