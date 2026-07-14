Greenwood'dan Fenerbahçe Taraftarına İlk Mesaj

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Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Kulübün paylaştığı görüntülerde İngiliz futbolcu, taraftarlara da ilk mesajını gönderdi. Fenerbahçe taraftarına gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür eden Greenwood, sarı-lacivertli formayla başarılı bir sezon geçirmek istediğini söyledi.

İngiliz futbolcu mesajında, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi