Beşiktaş Yılın Transferini Resmen Açıkladı! Leandro Trossard KAP’a Bildirildi

Yaz transfer döneminde şampiyonluk kadrosu kurmak için düğmeye basan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen 31 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusu Leandro Trossard'ın transferini resmi olarak duyurdu.

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Beşiktaş Yılın Transferini Resmen Açıkladı! Leandro Trossard KAP’a Bildirildi
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Beşiktaş, Belçikalı milli futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen ve siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

31 yaşındaki hücum oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Beşiktaş transfer Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)
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