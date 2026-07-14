Beşiktaş Yılın Transferini Resmen Açıkladı! Leandro Trossard KAP’a Bildirildi

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Beşiktaş, Belçikalı milli futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen ve siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

31 yaşındaki hücum oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Kaynak: AA