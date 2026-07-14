Fenerbahçe Greenwood'u Resmen Duyurdu

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Greenwood'u Resmen Duyurdu
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Fenerbahçe, Marsilya forması giyen İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için resmi süreci başlattı. Sarı lacivertli kulüp, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Greenwood'un transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe, yıldız futbolcu için 39 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Sarı lacivertliler, bu bonservis bedelinin 3 yılda 3 eşit taksitle ödeneceğini kaydetti.

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 26 gol atarken 11 de asist üreterek Avrupa'nın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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