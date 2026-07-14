Fenerbahçe Greenwood'u Resmen Duyurdu

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Fenerbahçe, Marsilya forması giyen İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için resmi süreci başlattı. Sarı lacivertli kulüp, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Greenwood'un transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe, yıldız futbolcu için 39 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Sarı lacivertliler, bu bonservis bedelinin 3 yılda 3 eşit taksitle ödeneceğini kaydetti.

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 26 gol atarken 11 de asist üreterek Avrupa'nın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi