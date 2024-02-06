Fenerbahçe Gaziantep maçına hazır

Sarı lacivertliler, kupada oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bitirdi.

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Fenerbahçe Gaziantep maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Üç grup halinde pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe kafilesi, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: AA

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