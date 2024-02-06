Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda sahada!

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile Slovenya'da karşı karşıya gelecek.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ SIRADA YER ALIYOR

A Grubu'nda çıktığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, beşinci sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Shlomo ise ikinci basamakta bulunuyor.

İLK MAÇTA BEŞİKTAŞ MAĞLUP OLMUŞTU

İki takım arasında oynanan ilk maçtan Hapoel Shlomo 81-75 galip ayrılmıştı.

İLK İKİ SIRA ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Organizasyonda A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Sıralamada sonraki 4 takım ise 8'li final turuna kalacak.

8'Lİ FİNAL TURU CEPTE

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 8'li final turunda oynamaya hak kazanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem