Premier Lig ekibi Christian Atsu'yu andı

Newcastle United, 6 Şubat'ta deprem nedeniyle hayatını kaybeden Christian Atsu için anma mesajı paylaştı

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Premier Lig ekibi Christian Atsu'yu andı

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atakaş Hatayspor'da forma giyerken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için anma mesajı yayımladı.

İngiliz kulübün sosyal medya hesabından depremlerin birinci yıl dönümünde yayımlanan mesajda, "Bir yıl önce ne yazık ki Christian Atsu'yu en trajik koşullarda kaybettik. Newcastle United'daki herkes tarafından sevgiyle anılan inanılmaz bir insandı. Düşüncelerimiz sonsuza kadar Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte." ifadeleri kullanıldı.

Ganalı futbolcu, 2016-2021 yıllarında Newcastle United forması giymişti.

Kaynak: AA

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Christian Atsu Newcastle United Hatay Hatayspor 6 Şubat depremleri
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