Galatasaray aradığı yıldızı sonunda buldu
Ara transfer dönemi sona ermeden önce bir an evvel sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray, Hannover 96 forması giyen Derrick Köhn'ü gündemine aldı.
Beinsports'un haberine göre, Angelino'yla yollarını ayıran ve ara transfer dönemi sona ermeden sol bek bölgesine bir an evvel takviye yapmak isteyen Galatasaray, Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'da forma giyen Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn'ü gündemine aldı.
Sarı-kırmızılıların ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
Bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 3 gol - 6 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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