Galatasaray aradığı yıldızı sonunda buldu

Ara transfer dönemi sona ermeden önce bir an evvel sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray, Hannover 96 forması giyen Derrick Köhn'ü gündemine aldı.

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Galatasaray aradığı yıldızı sonunda buldu

Beinsports'un haberine göre, Angelino'yla yollarını ayıran ve ara transfer dönemi sona ermeden sol bek bölgesine bir an evvel takviye yapmak isteyen Galatasaray, Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'da forma giyen Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn'ü gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 3 gol - 6 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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