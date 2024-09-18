Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbide hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı açıklandı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan derbinin hakemi belli oldu.

Karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği bildirildi. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 1 kez Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede düdük çaldı. 2021-2022 sezonunda 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek maç Cumartesi günü 20.00'de başlayacak.

Son Güncelleme:
Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak
Dursun Özbek'ten Olay Sözler: 'Babamın Oğlu da Olsa...' 'Babamın Oğlu da Olsa...'
İskenderun Spor'a Dev Sponsor İskenderun Spor'a Dev Sponsor
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti