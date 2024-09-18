Dursun Özbek'ten Olay Sözler: 'Babamın Oğlu da Olsa...'

Galatasaray’ın Divan Kurulu eylül ayı Olağan Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, kara borsa iddialarına ilişkin konuştu. Özbek açıklamalarında, "Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda konuşan Özbek, mali tablolara ilişkin bilgiler vererek, "Yaklaşık 5.5 milyar TL'lik dönem sonu karına ulaştık. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoruna da işaret ediyor. Yaklaşık 200 milyon TL olan Galatasaray Spor gelirlerinin, 2 milyar TL’nin üzerine çıkması ve 17 milyon Euro olan sponsorluk gelirlerinin de 60 milyon Euro’ya çıkmasıyla dolayı bu kar oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu rakamın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız çalışmaların meyvelerin sonucu almaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman Galatasaray’ın çıkarlarını koruyarak daha iyini başaracağımıza inanıyorum" dedi.

MERİTKİNG SPONSORLUĞUNA İLİŞKİN

Galatasaray’ın forma sponsoru olan meritking.news isimli siteye ilişkin de konuşan Özbek, kulübün 40’yan fazla sponsorluk anlaşması imzaladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu sözleşmelerin hepsi kulübümüzün çıkarlarını korumak üzere hazırlanmış özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı tanıtım yada davranış sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi anlamına gelir. Dün akşam itibarıyla yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık. Elimize netleşen bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı vereceğiz"

‘BABAMIN OĞLU DA OLSA CEZASIZ KALMAYACAK’

Galatasaray camiasını sallayan kara borsa bilet iddialarına ilişkin de konuşan Özbek, haksız şekilde itham edildiklerini söyleyerek, şunları söyledi:

Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Biz konuyu takip ediyoruz. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerektiğine inanıyorum. Temel amacın, bu yönetime iş yapamaz hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Biz hiçbir çıkarımız olmadan, sadece Galatasaray sevgisiyle bu kulübe katkıda bulunmak için geldik. Yaklaşık 3 ay önce Galatasaray tarihinde rekor oyuyla bizi bu onurlu göreve layık gördünüz. Şimdi bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray’a ne kadar zarar verdiklerini hepimizin görmesini istiyorum. Tüm bunlara rağmen aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Şeffaf olmaya, fikirlerinizi almaya, yapıcı eleştiricilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray son dönemlerde kavgalardan, çekişmelerden çok çekti. Bunların hiçbirisi camiamıza iyi gelmedi. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim."