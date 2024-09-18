İtalyan Futbolcu Salvatore Schillaci Hayatını Kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci, bugün hayatını kaybetti. 'Toto' lakabıyla anılan Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla İtalyanlar için bir ikon haline gelmişti.

SCHILLACI KİMDİR?

Salvatore Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 gol ile Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu. İtalya'nın turnuvada 3. olmasında büyük pay sahibi olan Schillaci, o dönem Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini de kazanmıştı. Kulüp kariyeri boyunca Juventus, Inter ve Messina'da oynayan yıldız golcü 1996'da futbol kariyerini sonlandırmıştı.