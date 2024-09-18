İskenderun Spor'a Dev Sponsor

Türkiye’nin global yeşil çelik üreticisi Tosyalı, İskenderun Spor Futbol Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Tosyalı, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan İskenderun Spor’un 2024-2025 sezonu boyunca Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri, özel maçlar ve kupa maçlarında kullanılacak formaların ‘göğüs’ kısmında yer alacak.

Bölgede, gençlerin spora olan ilgisini artırmak amacıyla çeşitli spor okulları ve gençlik merkezleri açan, böylece hem spor kültürünün yaygınlaşmasına hem de gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamayı hedefleyen Tosyalı, İskenderun Spor’a verdiği destekle de yeni sezon için katkı sunmuş oldu.

2024-2025 yeni sezon formalarıyla mücadele ruhunu sahaya yansıtmaya hazırlanan İskenderun Spor Futbol Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tosyalı, spora verdiği destekle herkese örnek olmayı sürdürüyor” denildi ve anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi.

"Bir rüyası bir hayali var bu şehrin" sloganıyla tanıtılan ‘Tosyalı’ imzalı yeni formalar 3 farklı desenden oluşuyor. Klasik çubuklu forma, ‘Atatürk’ün izinde’ mavi forma, ‘Körfez’ beyaz forma store’lardaki yerini aldı. Turuncu-mavili kulüp, “Şimdi daha güçlüyüz. 2024-2025 yeni sezon formalarımızla mücadele ruhunu sen de yaşa” diyerek taraftarlarını destek olmaya çağırdı.