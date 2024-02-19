Fenerbahçe forvetinin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko, Amine Noua’nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe forvetinin sözleşmesini uzattı

Bir dönem ASVEL forması giyen Amine Noua, 1 aylığına Fenerbahçe Beko'ya katılmıştı.

Sözleşmesi biten oyuncunun geleceği merak edilirken kulüpten açıklama geldi.

Buna göre Fransız forvetin sözleşmesi sezon sonuna kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Ocak ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan başarılı sporcumuz Amine Noua’nın sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış ve oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonuna dek uzatılmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Amine Noua’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz."

AMINE NOUA KİMDİR?

7 Şubat 1997 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Noua, kariyerine Asvel altyapısında başladı. 2015 yılında ilk kez Asvel A Takımı ile boy gösteren Noua, 2021 yılına dek bu ekibin formasını giydi.

Asvel ile EuroLeague ve EuroCup’ta istikrarlı bir görüntü çizen Noua, EuroLeague’de 83, EuroCup’ta ise 30 maçta boy gösterdi.

Amine Noua, EuroLeague’de sayı ve verimlilik puanı rekorlarını 22 Aralık 2022 tarihinde Asvel formasıyla oynadığı Real Madrid karşılaşmasında kırdı. Noua bu mücadelede 17 sayı ve 7 ribaund ile oynarken 20 verimlilik puanına erişti.

Fransız oyuncu, EuroLeague 2022-23 sezonunu 5.5 sayı, 2.5 ribaund ortalamalarıyla oynarken, Fransa Ligi’nde ise 9.0 sayı, 3.4 ribaund istatistikleri tutturdu.

Noua’nın kariyerinde aynı zamanda 2021-22 sezonunda İspanya temsilcisi Morabanc Andorra ve Fransız temsilcisi Strasbourg ile yaşadığı deneyimler de yer alıyor.

2023-24 sezonuna Hapoel Holon formasıyla başlayan Noua, Aralık ayında ise İtalyan ekibi Bertram Derthona Tortona’ya transfer oldu. Fransız forvet, Holon formasıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında bu sezon dört müsabakada forma giyerek 14.0 sayı, 6.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Noua, sezonuna devamında Tortona ile çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında ise 2.5 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Amine Noua, Fransa basketbolunu alt yaş gruplarında ve A Milli Takım seviyesinde temsil etti.

Amine Noua’nın kariyerinde 3 Fransa Ligi, 2 de Fransa Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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