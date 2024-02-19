TFF duyurdu: VAR kayıtları açıklanıyor

TFF, hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yayınlanacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
TFF duyurdu: VAR kayıtları açıklanıyor

Bir süredir kulüplerin maç sonlarında itiraz ettiği ve TFF'den talep ettiği 'VAR' kayıtları açıklansın talebi yanıt buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00'de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu.

'KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK'

TFF, Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarıyla birlikte VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak" denilmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig
Son Güncelleme:
Kocaelispor'da bir dönem sona erdi! Kocaelispor'da bir dönem sona erdi
Bunun adı çiçek coşturan! Toprağa 1 bardak dökünce evi çiçek bahçesine dönüyor Bunun adı çiçek coşturan! Toprağa 1 bardak dökünce evi çiçek bahçesine dönüyor
Futbolda Passolig dönemi resmen sona erdi! Futbolda Passolig dönemi resmen sona erdi!
Apar topar final kararı verildi: ATV'nin en büyüleyici dizisiydi... Apar topar final kararı verildi: ATV'nin en büyüleyici dizisiydi...
ÇOK OKUNANLAR
En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar En bencil 4 burç belli oldu
Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? Borsa İstanbul neden yükseliyor?
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor
Bugün başladı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem