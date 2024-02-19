Kocaelispor'da bir dönem sona erdi!

Kocaelispor'un, Trendyol 1. Lig'e yükselmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Sağlam'ın ayrılmasına ilişkin Kocaelispor'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

Ertuğrul Sağlam

KOCAELİSPOR TARAFTAR GRUBU İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Kocaelispor'un Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından açıklama yapan taraftar grubu Hodri Meydan, "Bu geceden itibaren takımın sahada varlık göstermemesine sebep olan teknik direktör ve ekibinde bulunan herkesin istifasını ivedilikle bekliyor olacağız" denilmişti.

MUSTAFA GÜRSEL SESLERİ

Ayrıca, İHA'nın aktardığı habere göre, Kocaelispor'un teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmasıyla Mustafa Gürsel'e teklif götürüldüğü ve anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem