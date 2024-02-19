Futbolda Passolig dönemi resmen sona erdi!

Türkiye'de uygulanan elektronik bilet sistemi Passolig dönemi sona erdi.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından uygulamaya konulan, 2013-14 Süper Lig sezonunun 30. ve 1. Lig'in 36. haftasına denk gelen 19 Nisan 2014 tarihinde başlatılan uygulamanın yerini, kulüplerin inisiyatifine göre farklı firmalar devralacak.

Kulüpler Birliği Vakfı, kulüplerin talebi üzerine Passolig yerine, kulüplerin anlaştığı firmalar üzerine e-bilet sisteminin devam edeceğini belirtti.



Bununla birlikte isteyen kulüpler aynı sistemi devam da ettirebilecek.



Yapılan duyuru şöyle:



"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilir. Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfı'na başvurularını info@kuluplerbirligi.org adresine iletmeleri rica olunur."