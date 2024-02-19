Futbolda Passolig dönemi resmen sona erdi!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig'de uygulanan Passolig e-bilet uygulamasının sona ermiş olduğu anlaşıldı.

Son Güncelleme:
Futbolda Passolig dönemi resmen sona erdi!

Türkiye'de uygulanan elektronik bilet sistemi Passolig dönemi sona erdi.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından uygulamaya konulan, 2013-14 Süper Lig sezonunun 30. ve 1. Lig'in 36. haftasına denk gelen 19 Nisan 2014 tarihinde başlatılan uygulamanın yerini, kulüplerin inisiyatifine göre farklı firmalar devralacak.

Kulüpler Birliği Vakfı, kulüplerin talebi üzerine Passolig yerine, kulüplerin anlaştığı firmalar üzerine e-bilet sisteminin devam edeceğini belirtti.

Bununla birlikte isteyen kulüpler aynı sistemi devam da ettirebilecek.

Yapılan duyuru şöyle:

"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilir. Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfı'na başvurularını info@kuluplerbirligi.org adresine iletmeleri rica olunur."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Passolig Süper Lig
Son Güncelleme:
Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı
Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
2024 NBA All-Star'da olağanüstü skor: 73 yıllık organizasyon tarihinin rekoru geldi 2024 NBA All-Star'da olağanüstü skor: 73 yıllık organizasyon tarihinin rekoru geldi
Lider 3 puanı 3 golle aldı Lider 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması: Kararlı duruşumuz devam edecektir Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Oynadığı dizi ve filmlerle zirveye koşuyor: Burak Özçivit’ten yeni anlaşma Oynadığı dizi ve filmlerle zirveye koşuyor: Burak Özçivit’ten yeni anlaşma
ÇOK OKUNANLAR
En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar En bencil 4 burç belli oldu
Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? Borsa İstanbul neden yükseliyor?
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor
Bugün başladı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem