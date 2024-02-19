Beşiktaş'ta yol ayrımı: Flört uygulaması kullandığı iddia edilen oyuncu takımdan gönderildi

Beşiktaş, 21 yaşındaki oyuncusu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını açıkladı. Delibaş'ın bir flört uygulamasında profil oluşturduğu iddiaları gündeme gelmişti.

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Beşiktaş'ta yol ayrımı: Flört uygulaması kullandığı iddia edilen oyuncu takımdan gönderildi

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda TFF 1. Lig ekibi Göztepe'de kiralık olarak forma giymişti.

Kulüpten Delibaş hakkında yapılan bilgilendirme şöyle:

"Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Delibaş'ın, flört uygulamasında profil oluşturduğu iddia edilmişti ve yoğun tepki çekmişti.

Beşiktaş'ta yol ayrımı: Flört uygulaması kullandığı iddia edilen oyuncu takımdan gönderildi - Resim : 1

Siyah beyazlı taraftarlar oyuncuya tepki gösterince, Emirhan Delibaş şu açıklamayı yapmıştı

"Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur."

Kaynak: Gerçek Gündem

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