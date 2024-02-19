Beşiktaş'ta yol ayrımı: Flört uygulaması kullandığı iddia edilen oyuncu takımdan gönderildi

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda TFF 1. Lig ekibi Göztepe'de kiralık olarak forma giymişti.

Kulüpten Delibaş hakkında yapılan bilgilendirme şöyle:

"Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kulübümüzden Bilgilendirme



Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK pic.twitter.com/LQ8IfloMXr February 19, 2024

Delibaş'ın, flört uygulamasında profil oluşturduğu iddia edilmişti ve yoğun tepki çekmişti.

Siyah beyazlı taraftarlar oyuncuya tepki gösterince, Emirhan Delibaş şu açıklamayı yapmıştı

"Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur."

Kaynak: Gerçek Gündem