Fenerbahçe Feyenoord'a Hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Feyenoord'a Hazırlanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Feyenoord ile rövanş maçına 12 Ağustos’ta çıkacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Mourinho’nun Dediği… Kadıköy’ün Cehennemlik Bir Hali Var mı?Mourinho’nun Dediği… Kadıköy’ün Cehennemlik Bir Hali Var mı?Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe Süper Lig
Son Güncelleme:
9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Voleybolda Bomba Transfer! Olimpiyattan Türk Ligine... Voleybolda Bomba Transfer
Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi? Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi?
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!