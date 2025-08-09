Fenerbahçe Feyenoord'a Hazırlanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Feyenoord ile rövanş maçına 12 Ağustos’ta çıkacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA