Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını paylaştı. Ligde 3 haftalık programın netleşmesiyle beraber 34. haftada merakla beklenen Fenerbahçe-Beşiktaş'ın derbisinin tarihi de belli oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadele, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 3 haftalık program şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi