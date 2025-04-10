Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Süper Lig'in 34. hafta programının açıklanmasıyla, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Merakla beklenen derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını paylaştı. Ligde 3 haftalık programın netleşmesiyle beraber 34. haftada merakla beklenen Fenerbahçe-Beşiktaş'ın derbisinin tarihi de belli oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadele, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 3 haftalık program şu şekilde:

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu - Resim : 2

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu - Resim : 3

Sosyal Medya Bununla Çalkalandı, Galatasaray'a Tepki Yağdı... 'Pankart' Krizi Sonrası İlkin Aydın'dan İlk AçıklamaSosyal Medya Bununla Çalkalandı, Galatasaray'a Tepki Yağdı... 'Pankart' Krizi Sonrası İlkin Aydın'dan İlk AçıklamaGüncel
Ersun Yanal’ın En Acı GünüErsun Yanal’ın En Acı GünüGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş Derbi
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Sosyal Medya Bununla Çalkalandı, Galatasaray'a Tepki Yağdı... 'Pankart' Krizi Sonrası İlkin Aydın'dan İlk Açıklama 'Pankart' Krizi Sonrası İlkin Aydın'dan İlk Açıklama
Galatasaray Maçı Öncesi Olay Paylaşım: 'Pis Ellerinizi Çekin' Galatasaray Maçı Öncesi Olay Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket iflasın Eşiğinde: 118 Ülkede Projesi Vardı Türkiye'nin Gururu Dev Şirket iflasın Eşiğinde: 118 Ülkede Projesi Vardı