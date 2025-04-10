Galatasaray Maçı Öncesi Olay Paylaşım: 'Pis Ellerinizi Çekin'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Maçı Öncesi Olay Paylaşım: 'Pis Ellerinizi Çekin'

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım’dan maç öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Gece yarısı paylaşım yapan Yıldırım, "Samsunspor Başkanı ve Takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz: Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor! Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var: Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek...

Armamız ve Onun Gölgesi Yeter!..."

Kaynak: Haber Merkezi

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