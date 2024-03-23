Fenerbahçe Beko'nun 8 numarası Nemanja Bjelica basketbolu bıraktı

Fenerbahçe Beko'nun Sırp uzun forveti Nemanja Bjelica, emeklilik kararı aldığını açıkladı. 2022'den bu yana sarı-lacivertli ekiple sahaya çıkan Bjelica'nın emeklilik kararı basketbol camiasında üzüntüyle karşılandı.

Fenerbahçe Beko'nun 8 numarası Nemanja Bjelica basketbolu bıraktı

Nemanja Bjelica, uzun bir kariyerin ardından emeklilik kararı aldığını açıkladı. Sırp basketbolcu, 2022 NBA Şampiyonluğu ve 2015 EuroLeague MVP unvanlarıyla tanınıyor. Ayrıca 2014 yılında Türkiye Ligi Şampiyonluğu ve 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Bjelica, kariyeri boyunca önemli başarılar elde etti.

Nemanja Bjelica Kimdir?

35 yaşındaki Bjelica, 2.09 metre boyunda uzun forvet olarak sahada yer alıyor. Çok yönlü bir oyuncu olması sayesinde ihtiyaç halinde kısa forvet ve pivot pozisyonlarında da görev alabilen Sırp basketbolcu, yumuşak bir savunmacı olarak bilinmesinin yanı sıra iyi bir pasör ve ribaund oyuncusu olarak da öne çıkıyor. Ayrıca pozisyonuna bağlı olarak yüksek bir 3 sayı yüzdesine sahip olan Bjelica, bu özelliğiyle etkili bir dış şutör olarak da tanınıyor.

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