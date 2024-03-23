Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Trisome Oyunları'nda Macaristan'ı yenerek finale yükseldi

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) yarı finalde karşı karşıya geldiği Macaristan'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Trisome Oyunları'nda Macaristan'ı yenerek finale yükseldi

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda, Antalya Spor Salonu'na karşı karşıya geldiği Macaristan'ı 25-14 yenerek finale yükseldi. Türkiye, İtalya-Finlandiye maçının galibiyle kupa için sahaya çıkacak.

Maçın ilk periyodu 6-2 önde bitiren milli takım, etkili mücadelesini sürdürerek devre arasına da 15-8 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 11 sayı farkla 21-10 önde kapatan ay-yıldızlı takım, müsabakadan 25-14 galip ayrıldı.

Final müsabakası yarın saat 16.00'da Muratpaşa Çağlayan Spor Salonu'nda oynanacak.

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