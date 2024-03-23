Fenerbahçe'de, Adana Demirspor hazırlıkları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de, Adana Demirspor hazırlıkları

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi 9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi
Kanal D dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih açıklandı Kanal D dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih açıklandı
Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu: Devler sıraya girdi Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu: Devler sıraya girdi
Rusya-Paraguay maçı iptal edildi Rusya-Paraguay maçı iptal edildi
ÇOK OKUNANLAR
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı: Cezası var! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı!
Sivas'ta 40 yıldır satışını yapıyor, teknolojiye direniyor: Bir tane alırken bile tereddüt ediyorlar! 40 yıldır satışını yapıyor, teknolojiye direniyor
Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu