Fenerbahçe'de, Adana Demirspor hazırlıkları
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: İHA
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