Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kurum ve İmamoğlu'nun seçim yarışını yorumladı: Çetin bir seçim süreci başlıyor

Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, kulüplerini ziyarete gelen AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'u ağırladı. Koç, seçim yarışıyla ilgili, "Çetin bir seçim süreci başlıyor. Güzel bir yarış olmasını diliyorum" dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kurum ve İmamoğlu'nun seçim yarışını yorumladı: Çetin bir seçim süreci başlıyor

AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Beşiktaş ve Galatasaray'ı ziyaret ettikten sonra Fenerbahçe'nin kapsını da çaldı.

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Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve İBB Başkan adayı Murat Kurum görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u ağırlayan Koç, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübün başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Çetin bir seçim süreci başlıyor. Güzel bir yarış olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza bu yarışta başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Kendisiyle yapabileceğimiz bazı projeleri konuştuk."

Murat Kurum ise şu sözleri sarf etti:

"Göreve geldiğimizde takımlarımızla çok büyük bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde güle oynaya maça gideceğimiz, ve oradan zevk alacağımız, huzur duyacağımız maçları yapmış olacağız. İstanbul'umuzu bu manada yeni statlarıyla, spor merkezleriyle şehrin her yerine yayılan spor alanlarıyla donatıyor olacağız."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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