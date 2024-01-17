Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerinin belirleneceği tarih belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 18 Ocak'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Kupada son 16 turu eşleşmeleri 22 Ocak'ta yapılacak kura çekiminin ardından netlik kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Türkiye Kupası'nda 5. tur, yarın oynanacak maçların ardından tamamlanacak.