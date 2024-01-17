Ali Koç TFF'ye çağrı yaptı: Deprem bölgesine özel turnuva yapılsın

Fenerbahçe Külübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için özel bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz yıl Hatay ve çevresinde yaşanan yıkıcı deprem sonrası kalıcı çözümler üzerine çalıştıklarını hatırlatan Koç bu konuda TFF ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

6 Şubat'ta 1 yılı geride bırakacak büyük felaketin izlerini silebilmek için bir turnuva düzenlemek istediklerini açıklayan Ali Koç, geliri depremzedelere bağışlanacak bu organizasyon için düğmeye bastıklarını söyledi. Ülke çapında tanınan oyuncularla birlikte düzenlenmesi planlanan etkinlik ile ilgili konuşan Ali Koç şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz kendi imkanlarımız çerçevesinde deprem bölgesinde güzel işler yaptık. Çadırlar, sonra konteyner kentler, şimdi kalıcı konutlar. Bu acının birinci yıl dönümü 20-21 gün sonra. O hafta maçları takiben mümkünse 5 Şubat'ta, İstanbul'daki büyük takımların ve taraftarları ve futbolu yeni bırakmış ülke çapında tanınan oyuncularla güzel bir turnuva, etkinlik yaparak elde edilecek geliri deprem bölgesine aktarmak istiyoruz.''

'ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ'

"Oradaki vatandaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız" Koç son olarak şöyle devam etti: "TFF ile de konuştuk biraz önce. El birliğiyle, güç birliğiyle umarım bu organizasyonu yapabiliriz. Bakarsınız, öyle başarılı olur ki geleneksel olur. Şimdiden bunun için çalışmaya başlıyoruz."