Fenerbahçe 68 Maç Sonra Yenildi

Fenerbahçe Opet, 68 maç sonra yenilgiyi tattı. Ligin 14. haftasında OGM Ormanspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler sahadan 72-59'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 68 Maç Sonra Yenildi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ligde 68 maç sonra mağlubiyeti tattı.

Ankara temsilcisi OGM Ormanspor ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, sahadan 72-59’lik skorla mağlup oldu.

Ligde son olarak ÇBK Mersin'e 2022-2023 sezonunun 14. haftasında 77-68 kaybeden Fenerbahçe, o maçtan bu yana ikisi hükmen olmak üzere 68 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmüyordu.

Kaynak: AA

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