Fenerbahçe 68 Maç Sonra Yenildi
Fenerbahçe Opet, 68 maç sonra yenilgiyi tattı. Ligin 14. haftasında OGM Ormanspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler sahadan 72-59'luk mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ligde 68 maç sonra mağlubiyeti tattı.
Ankara temsilcisi OGM Ormanspor ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, sahadan 72-59’lik skorla mağlup oldu.
Ligde son olarak ÇBK Mersin'e 2022-2023 sezonunun 14. haftasında 77-68 kaybeden Fenerbahçe, o maçtan bu yana ikisi hükmen olmak üzere 68 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmüyordu.
Kaynak: AA