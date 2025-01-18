Yürekler Ağza Gelmişti: Beyin Sarsıntısı Geçiren Kalecinin Sağlık Durumunda Yeni Gelişme

Gaziantep FK'nin Bodrum FK'yı konuk ettiği karşılaşmada beyin sarsıntısı geçiren Mustafa Burak Bozan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

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Yürekler Ağza Gelmişti: Beyin Sarsıntısı Geçiren Kalecinin Sağlık Durumunda Yeni Gelişme

Süper Lig’in 20. Haftasında Gaziantep FK’nin Bodrum FK ile karşılaştığı maçta başına aldığı darbeyle beyin sarsıntısı geçiren kaleci Mustafa Burk Bozan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Sahada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Burak’ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak bu gece müşahede altında tutulacağı bildirildi.

Gaziantep FK’nin Mustafa Burak’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün oynanan Bodrum FK karşılaşmasının ilk yarısında futbolcumuz Mustafa Burak Bozan, rakibiyle çarpışarak kafasına aldığı darbe sonucu ikinci yarının başında oyuna devam edememiştir. Sağlık ekibimizin saha içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen oyuncumuza, yapılan tetkikler sonucunda beyin sarsıntısı teşhisi konulmuştur. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup, tedbir amacıyla bu gece hastanede gözetim altında kalacaktır"

Kaynak: Haber Merkezi

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