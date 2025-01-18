Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Operasyon Geçirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bağırsağından ameliyat olduğu bildirildi. Açıklamada operasyonun başarılı geçtiği kaydedildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Operasyon Geçirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ameliyat olduğu açıklandı. Ameliyatın gerekçesinin ise Özbek’in ‘bağırsağındaki bir sorunun giderilmesi’ olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.

Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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