Fenerbahçe 2024-25 sezonu formalarını tanıttı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formalarını tanıttı. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları 2.999 TL'den satışa çıktı.

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Fenerbahçe 2024-25 sezonu formalarını tanıttı

Fenerbahçe’nin 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, iç saha, deplasman ve alternatif formalarının tanıtımıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, “Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri. Çünkü bu bir DNA meselesi” ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe'nin 2024/25 sezonunda giyeceği yeni formalar forma üreticisinin sitesinde satışa sunuldu. Açıklamada, formaların günlük hayata da rahatlıkla uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığı ve AEROREADY teknolojisinin kullanıldığı aktarıldı.

FORMA FİYATI BELLİ OLDU

Yetişkin formaları 2999 TL, genç formaları ise 2749 TL'den satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Merakla beklenen Çubuklu forma, taraftar tarafından fazla beğenilmezken, fiyat ise yüksek bulundu.

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