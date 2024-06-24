Büyükekşi'den Montella'ya destek: Sosyal medyada organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 ile ilgili TFF'nin resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya güvendiklerini aktaran Büyükekşi, "Milli formaya gönül vermiş futbolcularımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Kadro tercihleri de futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Gerek teknik kadromuz, gerekse de oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

"'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır"

Mehmet Büyükekşi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Milli Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Milli Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Milli Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Türkiye, EURO 2024 F Grubu 2. maçında Portekiz’e 3-0 mağlup olmuştu.

Milli Takım hocası Montella, maç sonucu ciddi şekilde eleştirilirken, kampta Arda Güler’e olan tavrının görüntülerinin yayılması sebebiyle sert bir şekilde topa tutuldu.

Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da eleştirilerin bir diğer odağındaki isim.