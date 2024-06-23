Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor: Taraftarlara müjde verildi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak. Taraftarlar, idmanlar sahadan izleyebilecek.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor: Taraftarlara müjde verildi

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. Sağlık kontrolleri tamamlanan futbol takımı 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek.

Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09.30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09.30 tarihlerinde yapılacak antrenmanların, taraftarların izlemesi için açık olacağı açıklandı. Öte yandan bu tarihler dışında tesise giriş ve misafir kabulü olmayacağı da belirtildi.

Topuk Yaylası'nda yarın akşam saat 17.00'de yapılacak sezonun ilk antrenmanı basına açık gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertliler, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sonrasında İstanbul’a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA

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