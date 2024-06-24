Mustafa Varank'tan tepki çeken 'Milli Takım' sözleri

Sanayi ve Teknoloji eski bakanı Mustafa Varank'ın Milli Takım ile ilgili sözleri tepki çekti. Varank, “Geçtiğimiz iki gün bize bir kez daha şunu öğretti: memleketimizde 85 milyon futbol uzmanı var” dedi.

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Mustafa Varank'tan tepki çeken 'Milli Takım' sözleri

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan tepki çeken A Milli Takım paylaşımı.

Türkiye, EURO 2024 F Grubu 2. maçında Portekiz’e 3-0 mağlup olmuştu.

Milli Takım hocası Montella, maç sonucu ciddi şekilde eleştirilirken, kampta Arda Güler’e olan tavrının görüntülerinin yayılması sebebiyle sert bir şekilde topa tutuldu.

Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da eleştirilerin bir diğer odağındaki isim.

AKP Bursa Milletvekili ve eski bakan Mustafa Varank, Milli Takım hakkında X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Varank, “Geçtiğimiz iki gün bize bir kez daha şunu öğretti: memleketimizde 85 milyon futbol uzmanı var” ifadelerini kullandı.

Bir spor yorumcusu edasıyla açıklama yapan Varank’ın, taraftarların eleştirilerine verdiği bu yanıt, sosyal medyada ciddi şekilde eleştirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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A Milli Takım Mustafa Varank
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