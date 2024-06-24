Mustafa Varank'tan tepki çeken 'Milli Takım' sözleri

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan tepki çeken A Milli Takım paylaşımı.

Türkiye, EURO 2024 F Grubu 2. maçında Portekiz’e 3-0 mağlup olmuştu.

Milli Takım hocası Montella, maç sonucu ciddi şekilde eleştirilirken, kampta Arda Güler’e olan tavrının görüntülerinin yayılması sebebiyle sert bir şekilde topa tutuldu.

Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da eleştirilerin bir diğer odağındaki isim.

AKP Bursa Milletvekili ve eski bakan Mustafa Varank, Milli Takım hakkında X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Varank, “Geçtiğimiz iki gün bize bir kez daha şunu öğretti: memleketimizde 85 milyon futbol uzmanı var” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz iki gün bize bir kez daha şunu öğretti: memleketimizde 85 milyon futbol uzmanı var. — Mustafa Varank (@varank) June 23, 2024

Bir spor yorumcusu edasıyla açıklama yapan Varank’ın, taraftarların eleştirilerine verdiği bu yanıt, sosyal medyada ciddi şekilde eleştirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem