Fenerbahçe, 1-0 öne geçti!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Türk Hava Yolları'na (THY) konuk oldu.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada setlerini 18-25, 20-25, 16-25 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE-TÜRK HAVA YOLLARI KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva kaydettiği 12 sayıyla takımın skoreri olurken; Vargas 11, Souza ile Aslı Kalaç da 10’ar sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

THY: Isabelle Bergmann, Dicle Nur Babat, Kiera Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris Fernanda Silva, Melis Yılmaz (L), Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç, Diana Duarte, Sıla Çalışkan

Fenerbahçe: Ana Cristina de Souza, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Magdalena Stysiak

Setler: 18-25, 20-25, 16-25 (Fenerbahçe lehine)

Süre: 69 dakika (22, 25, 22)

İKİNCİ MAÇ FENERBAHÇE'NİN EVİNDE

Öte yandan iki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Ayrıca Fenerbahçe, bu maçı da kazanması durumunda adını finale yazdıracak.

Kaynak: Gerçek Gündem