Fenerbahçe'den tarihi genel kurul öncesi flaş karar! Maç bileti satışı askıya alındı

Ligden çekilmenin de gündeme geleceği tarihi genel kurul öncesi Fenerbahçe’den Adana Demirspor ve Galatasaray maçı biletleri için flaş bir hamle geldi.

Sarı-lacivertli kulüp bugün 17.00’de başlayacak genel kurul öncesinde Adana Demirspor ve Galatasaray maçı biletlerinin satışını askıya aldı.

Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali dahil, yönetim kuruluna çeşitli yetkilerin verilmesi konusu oylamaya sunulacak. Fenerbahçe’nin yarın oynayacağı maçın biletleri çekilme ihtimaline karşı satışa sunulmadı.

Ayrıca, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçının biletleri de henüz satışa sunulmadı.