Beşiktaş 2 transferi birden bitiriyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon kötü gidişatına rağmen 4. sırada bulunan Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladı.

Siyah beyazlıların stoper ve sağ bek olmak üzere iki transferi bitirmeye yakın olduğu kaydedildi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Yücel transfer gelişmesiyle ilgili şunu aktardı:

“Stoper ve sağ bek için önemli haberlerimizi duyacaksınız. Bitmek üzere olan iki transfer var."

3 ANTRENÖR VE 1 YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sezon, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'dan sonra Fernando Santos'u takımın başına getirerek 3 antrenör değişikliği yapan Beşiktaş'ta, Ahmet Nur Çebi yönetimi de görevi bıraktı ve kongrede seçilen Hasan Arat yeni başkan olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem