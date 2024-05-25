Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Bu ligin gerçekliği yok

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Samsunspor'u 3-1 yenen ve küme düşen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, ortaya koydukları oyunun hakkını almadıklarını savunarak Süper Lig'in gerçekliğinin olmadığını söyledi.

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Bu ligin gerçekliği yok

Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Yılport Samsunspor'u 3-1 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, ligin gerçekliğinin olmadığını savundu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kafkas, sezonu iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Göreve geldikten sonra ortaya koydukları oyunun hakkını alamadıklarını savunan Kafkas, şunları söyledi:

"Futbolun içinde bunlar oluyor. Bazen iyi oynadık ve sonuçları alamadık. Karagümrük, hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü şekilde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Bizim kendi üstümüze düşen kısımda hatalarımız muhakkak vardır. Büyütülme tarzımızda, kafasının arkasında bir şey olan biri değiliz. Her şeyi açık açık söyleriz. Bu ligin gerçekliği yok."

Kaynak: AA

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