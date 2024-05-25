Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın, ligin son haftasında konuk olacağı Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte, kart cezasılı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.

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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın Kamp Kadrosu netlik kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda Konyaspor maçına tam kadro gidileceği belirtildi.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Hakim Ziyech de kamp kadrosuna dahil edildi.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Resim : 1

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Galatasaray Konya Konyaspor
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