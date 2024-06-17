CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Çatal ve Kırtık mezarlıklarını ziyaret etti.

Burada, 'Manisa Tarzanı' olarak tanınan Ahmet Bedevi başta olmak üzere, yakınlarının ve siyasi isimlerin kabirlerini ziyaret etti. Özel, mezarlıkta karşılaştığı yaşlı bir çift ile bayramlaştıktan sonra kısa bir süre sohbet etti.

'NE YAPARSAN SEN YAPACAKSIN'

Mezarlıkta bayramlaştığı yaşlı bir kişiye 'Var mı yapabileceğim bir şey?' diye soran Özel'in aldığı yanıt sosyal medyada gündem oldu

Özel'in 'Var mı yapabileceğim bir şey?' sorusuna yaşlı kişi ise 'Yapabileceğini yaptın gari, yapacak bir şey yok. Ne yaparsan sen yapacaksın. Başkasından ümit yok. Ne yaparsan sen yapacaksın' yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA