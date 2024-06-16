Yunanistan'dan kapıda vize ambargosu: Bayramda yüzlerce Türk vatandaşı geri döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen feribot seferleriyle Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Yunanistan polisinin koyduğu ambargo nedeniyle adaya giriş yapamadı. Bayram tatili ve yoğun turistlik sezonda yaşanan bu durum, kapıda vize umuduyla yola çıkan 473 Türk vatandaşını hayal kırıklığına uğrattı.

YOĞUNLUK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte, bayram tatilini Rodos'ta geçirmek isteyen vatandaşlar beklenmedik bir engelle karşılaştı. Rodos polisi, Marmaris-Rodos seferleri için yoğunluğu gerekçe göstererek kapıda vize ile giriş yapacak yolcuları adaya kabul etmedi.

LİMANDA GERİ DÖNÜŞLER YAŞANDI

Marmaris limanına Rodos seferi için gelen ve kapıda vize ile giriş yapabileceklerini uman vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle adaya alınmayacaklarını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 3 günlük süreçte 473 Türk vatandaşı, bu ambargo nedeniyle Rodos tatil planlarını iptal etmek zorunda kaldı.

SADECE SHENGEN VİZESİ GEÇERLİ

Edinilen bilgilere göre, Schengen vizesi olan Türk vatandaşları Rodos'a giriş yapabilirken, kapıda vize ile giriş imkanı geçici olarak durduruldu. Bu durum, yoğunluğun azalmasıyla birlikte tekrar değerlendirilecek.

Kaynak: İHA