Yunanistan'dan kapıda vize ambargosu: Bayramda yüzlerce Türk vatandaşı geri döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a günübirlik seferlerle gitmek isteyen Türk vatandaşları, Yunan polisinin koyduğu ambargo nedeniyle adaya giremediler.

Son Güncelleme:
Yunanistan'dan kapıda vize ambargosu: Bayramda yüzlerce Türk vatandaşı geri döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen feribot seferleriyle Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Yunanistan polisinin koyduğu ambargo nedeniyle adaya giriş yapamadı. Bayram tatili ve yoğun turistlik sezonda yaşanan bu durum, kapıda vize umuduyla yola çıkan 473 Türk vatandaşını hayal kırıklığına uğrattı.

YOĞUNLUK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte, bayram tatilini Rodos'ta geçirmek isteyen vatandaşlar beklenmedik bir engelle karşılaştı. Rodos polisi, Marmaris-Rodos seferleri için yoğunluğu gerekçe göstererek kapıda vize ile giriş yapacak yolcuları adaya kabul etmedi.

LİMANDA GERİ DÖNÜŞLER YAŞANDI

Marmaris limanına Rodos seferi için gelen ve kapıda vize ile giriş yapabileceklerini uman vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle adaya alınmayacaklarını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 3 günlük süreçte 473 Türk vatandaşı, bu ambargo nedeniyle Rodos tatil planlarını iptal etmek zorunda kaldı.

SADECE SHENGEN VİZESİ GEÇERLİ

Edinilen bilgilere göre, Schengen vizesi olan Türk vatandaşları Rodos'a giriş yapabilirken, kapıda vize ile giriş imkanı geçici olarak durduruldu. Bu durum, yoğunluğun azalmasıyla birlikte tekrar değerlendirilecek.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi? Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi?
Özel Sektör Öğretmenleri bayramda da eğitim nöbetinde: 'Sabrımızın sonlarındayız' Özel Sektör Öğretmenleri bayramda da eğitim nöbetinde: 'Sabrımızın sonlarındayız'
Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
ÇOK OKUNANLAR
İddia I Fenerbahçe sezona hızlı girdi: 4 oyuncuyla anlaştı Fenerbahçe, 4 oyuncuyla anlaştı
Bayram namazı çıkışı yurttaşla CHP lideri Özel arasında 'Hamas' tartışması: 'İspanya Filistin'i benim mektubumla tanıdı' Bayram namazı çıkışı yurttaşla CHP lideri Özel arasında 'Hamas' tartışması
Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor
Morgan Stanley, Türkiye ekonomisini mercek altına aldı: 2025 yılında dolar bu rakamı görecek Morgan Stanley, Türkiye ekonomisini mercek altına aldı
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"