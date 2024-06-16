Kurban Bayramı'nın ilk günü acil servisler doldu taştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk günü verilerini açıkladı. Koca'nın paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840 ve İzmir'de 416 kişinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 16 bin kişi, kurban kesimi sırasında yaralandı.

Bakan Koca, kesimlerin profesyonel kişiler tarafından yapılmamasının bu tür durumlara yol açtığını belirterek, henüz kurbanlarını kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini önerdi. Koca, "Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X'ten bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."