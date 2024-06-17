Cumhurbaşkanlığı'ndan Diamond Tema'ya sansür girişimi: İslam şeriatını tartışmak suç mu?

Diamond Tema isimli bir YouTuber, 'Yer6' isimli YouTube kanalında İslam şeriatını tartıştığı bir programa katıldı. Program sonrası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Tema'nın halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldığı ve programın erişiminin engellenmesi için talepte bulunulduğunu açıkladı.

Değirmenci'nin paylaşımı şu şekilde:

"Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi"

Diamond Tema ise suç işlemediğini, programda kaynaklarıyla konuştuğunu ve ne hukuki ne de ahlaki bir sorun olmadığını savunduğu bir paylaşımda bulundu.

Tema, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İyiyim arkadaşlar, sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlaken ortada bir sorun yok. İfademizi verir, duruşmaya çıkarız, olur biter. Olayı bir dinsizin bir şeriatçıyı çürütmesinden, bir dinsizin peygambere küfretmesi gibi bir boyuta getirdiler. Tamamen algı operasyonu. Ne küfür var ne iftira"

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.