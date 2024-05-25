Filenin Efeleri, Fransa engelini geçemedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Fransa'ya 3-1 yenildi.

"Filenin Efeleri", Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen ve ilk kez sahne aldığı Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı.

Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setine etkili başlayan taraf Türkiye oldu. Türkiye, servis sayısı (ace) ve rakibin smaçlarına yaptığı bloklarla skoru 8-5 yaptı. Oyundaki ağırlığını sürdüren Türkiye, skoru 5 farka (16-11) kadar çıkardı. Fransa, molanın ardından üst üste sayılar bularak skoru 23-23'e getirdi. Setin sonunda hata yapmayan "Filenin efeleri" seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci set, iki takımın karşılıklı sayıları ile başladı. Üst üste sayılar bulan Fransa, farkı 4'e (14-10) kadar çıkardı. Türkiye, Adis Lagumdzija ve Bedirhan Bülbül'ün sayıları ile farkı düşürerek skoru 23-22'ye getirdi. Fransa, son anlarında hatasız oynadığı seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete hızlı başlayan Fransa, skoru 5-1 yaptı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan Fransa, seti 25-16 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren Fransa, farkı 8 sayıya (17-9) kadar çıkardı. Fransa, seti 25-14 maçı da 3-1 kazandı.

Organizasyonda Kanada ve Hollanda'nın ardından Fransa'ya da yenilen Türkiye, henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde Bulgaristan ve ABD'yi yenen, Slovenya'ya ise mağlup olan Fransa, bu sonuçla Antalya etabını 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile tamamladı.

"Filenin Efeleri", Antalya etabının son maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Kaynak: AA