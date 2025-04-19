Eyüpspor Çaykur Rizespor'a Konuk Olacak

Süper Lig'in 32'nci haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

Eyüpspor Çaykur Rizespor'a Konuk Olacak

Süper Lig’in 32’nci haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olan Eyüpspor, geride kalan 30 maçta 14 galibiyet, sekizer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 50 puan toplayan eflatun-sarılı takım, haftaya 4. sırada girdi.

Ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ise 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 34 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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